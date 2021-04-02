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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında yeniden artış kaydedildi

Bugün Türk üreticilerin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını 85-200 TL/mt veya 14-28$/mt artırdı. Diğer üreticiler bugün fiyat ...

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