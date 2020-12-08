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Türkiye yerel hurda piyasasında sert yükseliş

Bugün Türkiye’de çoğu üretici yerel hurda alım fiyatlarını sert biçimde yukarı çekti.

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