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Türkiye yerel hurda piyasasında fiyatları yukarı yönlü güncellendi

Türkiye’de tüm hafta boyunca yukarı yönlü güncellenen yerel hurda alım fiyatları bugün de bazı üreticiler tarafından artırıldı.

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