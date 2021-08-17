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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında fiyatlar birbirinden farklı seyirler izledi

SteelOrbis’in 13 Ağustos tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türkiye’de yerel hurda alım fiyatları birbirinden farklı seyirler izledi.

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