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Türkiye yerel hurda piyasasında fiyatlar bir defa daha düştü

Türk üreticilerin bir kısmı 12 Ocak tarihinde kaydedilen seviyelerine kıyasla yerel hurda alım fiyatlarını yeniden indirdi.

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