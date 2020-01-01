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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında fiyatlar 50-150 TL/mt arttı

Bugün Türk üreticilerin büyük bir kısmı deep sea hurda kanadındaki seyri izleyerek yerel hurda alım fiyatlarını artırdı.

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