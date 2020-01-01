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Türkiye yerel hurda piyasasında fiyatlar 4-46$/mt arttı

Bugün itibarıyla Türkiye yerel hurda piyasasındaki fiyatlar Türk lirası-ABD doları kurundaki sert değişim nedeniyle 4-46$/mt arttı.

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