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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında fiyat değişmedi

Türkiye yerel hurda piyasasında gösterge DKP hurda alım fiyatları 3.820-4.415 TL/mt aralığını korudu.

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