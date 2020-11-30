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Türkiye yerel hurda piyasasında fiyat artışı sürüyor

Türk üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını artırmayı sürdürüyor. Deep sea hurda fiyatlarındaki artıştan dolayı bazı ...

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