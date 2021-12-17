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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında dolar bazlı fiyatlar yeniden geriledi

Türkiye’deki çelik üreticileri birbirinden farklı fiyat politikaları izlemeyi sürdürse de Türk lirasının önemli para birimleri ...

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