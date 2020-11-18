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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında dolar bazlı fiyatlar liranın güçlenmesiyle sert biçimde arttı

Çoğu Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını değiştirmezken, Türk lirasının sert şekilde değer kazanması dolar bazlı fiyatları yukarı çekti.

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