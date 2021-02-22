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Türkiye yerel hurda piyasasında DKP kalite hurda fiyatı sabit

18 Şubat Perşembe gününe kıyasla Türk üreticilerin bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını kaliteye bağlı olarak 70-120 TL/mt ...

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