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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında birbirinden farklı fiyat politikaları izlendi

SteelOrbis’in 28 Ekim Perşembe günü yayınladığı raporundan bu yana Türk üreticiler birbirinden farklı fiyat politikaları ...

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