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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında birbirinden farklı fiyat politikaları gözleniyor

SteelOrbis’in 7 Ocak tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türk üreticiler birbirinden farklı fiyat politikaları izledi. ...

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