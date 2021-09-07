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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında aşağı yönlü güncellemeler kesintisiz sürdü

Bugün, bir kısım Türk üretici daha yerel hurda alım fiyatlarını kalitesine bağlı olarak 60-80 TL/mt veya 10-13$/mt indirdi. ...

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