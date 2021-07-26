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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasasında aşağı yönlü fiyat güncellemeleri gözlendi

Bazı Türk çelik üreticilerinin yerel hurda alım fiyatlarını Kurban Bayramı tatili esnasında ve bugün aşağı çektiği gözleniyor. ...

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