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Türkiye yerel hurda piyasası yükselişini sürdürdü

Türkiye yerel hurda piyasasında fiyatlar yükselirken, dolar karşılıklarının güçlenen Türk lirasından da destek aldığı gözlendi.

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