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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası yatay seyretti

Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Türk üreticilerin ikisi yerel hurda alım fiyatlarını 80-100 TL/mt artırdı.

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