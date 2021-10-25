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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası sert biçimde arttı

SteelOrbis’in 22 Ekim Cuma günü yayınladığı raporundan bu yana bazı üreticiler yerel hurda alım fiyatlarını 80-1.200 TL/mt gibi ...

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