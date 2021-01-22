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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası lira bazında yeni düşüşler kaydetti

Birçok üretici yerel hurda alım fiyatlarını 18 Ocak günü kaydedilen seviyelerine kıyasla 20-90 TL kadar düşürdüklerini açıkladı.

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