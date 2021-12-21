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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası kurla birlikte dalgalanıyor

SteelOrbis’in 17 Aralık tarihinde yayınladığı raporundan bu yana Türk lirası-ABD dolar kurundaki dalgalanmayı telafi etmeye ...

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