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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası kurdan etkileniyor

SteelOrbis’in 9 Haziran günü yayınladığı raporundan bu yana çoğu üretici yerel hurda alım fiyatlarını değiştirmedi.

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