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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası, ithalatın da desteğiyle yükselişini sürdürdü

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi sonucu yukarı yönlü güncellemelerin kaydedildiği Türkiye yerel hurda piyasası, ...

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