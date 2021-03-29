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Türkiye yerel hurda piyasası halen kurdan etkileniyor

Türkiye yerel hurda piyasasındaki fiyatlar SteelOrbis’in 25 Mart tarihinde yayınladığı son raporunda kaydedilen dolar bazlı seviyelere kıyasla düştü.

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