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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası haftayı fiyat artışıyla kapadı

Türk üreticilerin yedisi bugün yerel hurda alım fiyatlarını kaliteye bağlı olmak üzere 50-220 TL/mt veya 7-27$/mt artırdı.

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