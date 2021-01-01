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Türkiye yerel hurda piyasası düşüşünü sürdürdü

Türk üreticilerin büyük bir kısmı yerel hurda alım fiyatlarını 17 Mart Çarşamba gününe kıyasla 50-4150 TL/mt düşürdü.

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