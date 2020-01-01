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Türkiye yerel hurda piyasası dolar bazında yükseldi

Bugün Türk lirasının dolar bazında değer kazanması sonucu Türkiye yerel hurda piyasasındaki fiyatlar dolar bazında yükseldi.

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