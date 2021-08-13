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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası dolar bazında geriledi

SteelOrbis’in 8 Ağustos tarihinde yayınladığı raporundan bu yana üç Türk üretici yerel hurda alım fiyatlarını kalitesine bağlı ...

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