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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası çoğunlukla yükseldi, üst sınır 7.000 TL/mt’u aştı

SteelOrbis’in 3 Aralık günü yayınladığı raporundan bu yana, Türkiye’deki çelik üreticilerinin büyük kısmı yerel hurda ...

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