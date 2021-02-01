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< Hurda ve Hammadde

Türkiye yerel hurda piyasası bir miktar daha gevşedi

Bugün Türk üreticilerin büyük kısmı yerel hurda alım fiyatlarını Cuma günü kaydedilen seviyelere kıyasla 50-200TL/mt düşürdü.

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