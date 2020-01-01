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Türkiye short sea ve deep sea hurda piyasalarında sessizlik hâkim

Türkiye ithal hurda piyasasında hava değişirken, hem short sea hem de deep sea kanadının sessiz olduğu gözleniyor.

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