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< Hurda ve Hammadde

Türkiye short sea hurda piyasasında beklentiler olumsuz

Türkiye deep sea hurda piyasası yatay seyretmesine rağmen, short sea hurda piyasasında talep düştü.

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