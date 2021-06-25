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< Hurda ve Hammadde

Türkiye short sea hurda piyasasına yönelik beklentiler daha olumlu

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Türkiye short sea hurda piyasasının görünümü 23 Haziran tarihine kıyasla daha olumlu.

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