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Türkiye short sea hurda bağlantılarında fiyat artışını kabul etti

Bu hafta short sea hurda kanadı Türkiye’deki deep sea hurda fiyatlarında kaydedilen artışı takip etti.

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