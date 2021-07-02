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< Hurda ve Hammadde

Türkiye Rusya’dan iki deep sea hurda kargosu aldı, piyasada farklı beklentiler hakim

Türk üreticilerin bu hafta bazı deep sea çıkışlı hurda alımları yapmasıyla, piyasada Rusya’dan iki deep sea hurda kargosu alındığı duyuldu.

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