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< Hurda ve Hammadde

Türkiye piyasasında iki tane deep sea hurda bağlantısı daha duyuldu

Bugün erken saatlerde duyulan İngiltere çıkışlı bağlantının ardından Türkiye hurda piyasasında iki kargo daha duyuldu.

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