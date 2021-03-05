﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye piyasasında Baltık çıkışlı hurda alımları duyuldu

Türkiye ithal hurda piyasasında, her biriyle kademeli bir artış kaydedilen birkaç tane Baltık çıkışlı hurda bağlantısı duyuldu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.