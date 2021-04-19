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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasının seyrine dair farklı beklentiler gözleniyor

Bugün Türkiye ithal hurda piyasasında duyulan bağlantıların bir kısmı nispeten yeni, bir kısmı ise eskiydi.

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