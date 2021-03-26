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Türkiye ithal hurda piyasasındaki sessizlik iki Avrupa bağlantısıyla bozuldu

SteelOrbis’in bugün erken saatlerde belirttiği üzere Türkiye ithal hurda piyasasındaki hava değişti.

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