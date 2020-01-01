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Türkiye ithal hurda piyasasındaki sessizliğin ardından yeni bağlantılar duyuldu

Keskin düşüşün ardından, Türkiye ithal hurda piyasasında, hafta başından beri sessizlik hakimdi.

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