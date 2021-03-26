﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında talep canlandı

Hafta başında kur nedeniyle yaşanan şoku atlatan Türkiye ithal hurda piyasasında hafta sonuna doğru fiyat sorgularının canlandığı gözlendi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.