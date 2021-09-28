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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında son bağlantıların ardından görünüm karmaşık

Dün, 28 Eylül tarihinde, geç saatlerde, Türkiye ithal hurda piyasasında birçok deep sea hurda bağlantısı duyuldu. Bunların ...

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