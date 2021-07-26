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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında sessizlik sürüyor, teklifler mevcut

Bir hafta süren Kurban Bayramı esnasında Türkiye ithal hurda piyasasında gözlenen sessizliğin ardından piyasanın halen hareketsiz olduğu görülüyor.

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