﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında sert düşüş, birinci kalite hurda fiyatları 450$/mt seviyesinde

Türkiye ithal hurda piyasasında kaydedilen son ABD menşeli hurda bağlantısıyla deep sea hurda fiyatları sert biçimde gerildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.