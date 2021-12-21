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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında olumsuz beklentiler devam ediyor

Dolar kurundaki büyük dalgalanmalar tahmin yapmayı zorlaştırdığı için Türkiye ithal hurda piyasasında kötümser beklentiler devam ediyor.

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