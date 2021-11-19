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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında nispeten eski Avrupa çıkışlı bağlantı duyuldu

Piyasada nispeten eski bir hurda bağlantısı duyulmasıyla, Avrupa çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları değişiklik göstermedi.

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