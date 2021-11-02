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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında beklentiler değişti, AB çıkışlı hurda fiyatları düşüşte

Türkiye, düşük fiyattan AB ve ABD çıkışlı olarak iki hurda kargosu satın aldı.

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