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Türkiye ithal hurda piyasası yükselişini sürdürdü

Türkiye ithal hurda piyasası Baltık ve ABD çıkışlı bağlantılarla yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

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