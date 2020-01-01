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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasası yeniden sert bir yükselişe sahne oldu

Bugün Türkiye piyasasında duyulan deep sea hurda bağlantıları HMS I/II 80:20 hurda için yeni ve sert bir yükselişe işaret etti.

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