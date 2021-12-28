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< Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasası tatil modunda, ABD çıkışlı bağlantıda fiyatlar değişmedi

Türkiye ithal hurda piyasası yavaşça tatil moduna girerken, piyasada duyulan ABD çıkışlı hurda bağlantısında fiyatların değişmediği görüldü.

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